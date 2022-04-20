Сталеливарні підприємства компанії перейшли на альтернативні джерела сировини

Сталеливарна компанія Tata Steel з Індії відмовилася від співпраці з Російською Федерацією. Тепер всі сталеливарні підприємства компанії будуть використовувати альтернативні джерела сировини.

Про це повідомила прес-служба Tata Steel

"У Tata Steel немає операцій або співробітників в Росії. Ми прийняли усвідомлене рішення припинити вести бізнес з Росією", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сталеливарні підприємства компанії в Індії, Великобританії та Нідерландах перейшли на альтернативні джерела сировини, щоб "покінчити із залежністю від Росії".

Довідка УНІАН. Tata Steel Group-сталеливарна компанія з Індії. У рейтингу найбільших у світі за обсягом виробленої сталі займає 10 сходинку. Компанія також займається видобутком залізної руди і вугілля.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 березня стало відомо, що Росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту на тлі зниження попиту на російську сировину після початку повномасштабної війни в Україні.

Президент США Джо Байден звернувся до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з проханням не нарощувати закупівлі російської нафти, заявивши, що це не відповідатиме інтересам Індії і може зашкодити відповіді США на війну в Україні.

Після чого видання Reuters повідомило, що одна з найбільших нафтових корпорацій Індії відмовилася від купівлі російської нафти. Так, з останнього тендеру виключили кілька сортів нафти з високим вмістом сірки, в тому числі російську Urals.

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