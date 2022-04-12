Байден звернувся до прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з проханням не нарощувати закупівлі російської нафти.

Президент США Джо Байден звернувся до прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з проханням не нарощувати закупівлі російської нафти, заявивши, що це не відповідатиме інтересам Індії та може зашкодити відповіді США на війну в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобда.

Байден, який прагне побудувати ширшу коаліцію держав, що виступають проти неспровокованого нападу Росії на Україну, сказав Моді під час годинного відеодзвінка 11 квітня, що позиція Індії у світі не посилиться через покладання на російські джерела енергії.

"Президент також чітко дав зрозуміти, що він не вважає, що в інтересах Індії прискорювати або збільшувати імпорт російських енергоносіїв чи інших товарів", – сказала речниця Білого дому Джен Псакі.

Байден також сказав Моді, що США можуть допомогти Індії диверсифікувати джерела енергії, сказала Псакі.

У той час, як США та інші країни намагаються обмежити енергетичні прибутки Москви, Індія нещодавно активізувала закупівлі, а Моді публічно не зобов’язувався утримуватися від російської нафти.

Індія також була серед 58 країн, які минулого тижня утрималися під час голосування щодо відсторонення Росії від участі в Раді ООН із прав людини.

Цей дзвінок був охарактеризований як "теплий" і "відвертий", але Білий дім не міг вказати, чи підтримує Індія США в повному засудженні президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що вибір – за урядом Моді.

Під час розмови Моді назвав ситуацію в Україні "дуже тривожною" і зазначив, що під час війни загинув індійський студент. Він сказав, що розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, закликаючи обох до миру.

Заохочена значними знижками після західних санкцій проти російських компаній, Індія купила щонайменше 13 мільйонів барелів російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну наприкінці лютого. За весь минулий рік Індія купила в Росії приблизно 16 мільйонів барелів, свідчать дані Reuters.

Нагадаємо, Байден відреагував на атаку на вокзал у Краматорську.

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