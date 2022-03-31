Москва хоче, щоб Індія для початку взяла 15 млн барелів, законтрактованих на поточний рік.

Росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту на тлі міжнародного тиску і зниження попиту на Російська сировина після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними джерел агентства, країна, що опинилася під найбільшою кількістю санкцій у світі, пропонує Urals зі знижкою до 35 доларів за барель щодо цін до війни, щоб спонукати Індію купувати ще більші обсяги нафти. Трансакції здійснюватимуться між "Роснефтью" і індійською держкорпорацією "Indian Oil".

Росія хоче, щоб Індія для початку взяла 15 млн барелів, законтрактованих на цей рік, відзначає Bloomberg, але поки не зрозуміло, якою може бути верхня межа обсягу закупівлі. Вважається, що Індія має обмежений попит на пропоновані сорти.

Довідка УНІАН. "Indian Oil" - індійська нафтогазова компанія, найбільша компанія в сучасній Індії. Спеціалізується на нафтопереробці та дистрибуції нафтопродуктів.

"Роснефть" - російська нафтогазова компанія, блокуючий пакет акцій якої належить державному АТ "Роснефтьгаз". У 2013 році вона стала найбільшим у світі виробником нафти.

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