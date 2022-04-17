Планували закупити 48 російських військово-транспортних гелікоптерів.

Влада Індій відклали покупку у Російської Федерації військово-транспортних вертольотів. Всього планували закупити 48 Мі-17В5.

Про це повідомляє агентство ANI.

Зазначається, що рішення ухвалили давно в рамках підтримки Національної програми Make in India і не пов'язане з війною в Україні.

"Було прийнято рішення закрити угоду. Військово-повітряні сили будуть підтримувати програму місцевих вертольотів середньої вантажопідйомності", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що контракт на поставку 80 вертольотів Мі-17 Індія і Росія уклали ще в червні 2011 року. При цьому в період з 2008 по 2015 роки Індія отримала 151 російський військово-транспортний вертоліт типу Мі-17В5.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 березня стало відомо, що Росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту на тлі міжнародного тиску і зниження попиту на російську сировину після вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден звернувся до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з проханням не нарощувати закупівлі російської нафти, заявивши, що це не відповідатиме інтересам Індії і може зашкодити відповіді США на війну в Україні.

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