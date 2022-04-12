IOC раніше закупила 6 мільйонів барелів російської нафти

Одна з найбільших нафтових корпорацій Індії відмовилася від покупки нафти з Російської Федерації. З останнього тендеру виключили кілька сортів нафти з високим вмістом сірки, в тому числі російську Urals.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що сира нафта Das, Eugene Island, Thunder Horse та Urals більше не входить в список сортів для участі в останньому тендері, який закривається у вівторок. Всього на цьому тижні компанія проводить два тендери для відвантаження в травні-червні.

Варто відзначити, що раніше IOC закупила 6 мільйонів барелів російської нафти Urals для завантаження в травні. Корпорація є одним з найбільших споживачів російської нафти.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 березня стало відомо, що Росія готова надавати Індії великі знижки на свою нафту на тлі міжнародного тиску і зниження попиту на російську сировину після вторгнення в Україну.

У свою чергу Європейська комісія розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти Російської Федерації, які включає обмеження на експорт російської нафти. Після чого президент США Джо Байден звернувся до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з проханням не нарощувати закупівлі російської нафти, заявивши, що це не відповідатиме інтересам Індії і може зашкодити відповіді США на війну в Україні.

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