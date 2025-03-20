Навіть під час дипломатичного процесу не варто послаблювати тиск на Москву, каже він.

Президент України Володимир Зеленський закликав голів держав і урядів країн-членів Європейського Союзу не послаблювати санкції проти Російської Федерації.

Під час виступу на засіданні Європейської ради він заявив, що санкційний тиск на Росію має зберігатися доти, доки вона не почне виводити війська з України та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією. Також президент закликав продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій і спробами Росії фінансувати свою військову діяльність:

"Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку Росії. А ми всі знаємо, як легко Москва нехтує своїми обіцянками - однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить. Ось чому ми маємо й далі підштовхувати Росію до миру".

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Рада ЄС ухвалила рішення про подовження ще на шість місяців санкцій проти людей, які є відповідальними за війну проти України. Йдеться про 2400 фізичних та юридичних осіб.

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Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що близько 25 лідерів країн-союзників домовилися продовжити тиск на російську економіку, щоб змусити кремлівського правителя Путіна сісти за стіл переговорів та припинити війну.

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