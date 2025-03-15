Партнери України обговорювали питання арешту заморожених російських активів для фінансування оборони Києва.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що близько 25 лідерів країн-союзників домовилися продовжити обмеження щодо російської економіки. Це спроба заманити Володимира Путіна за стіл переговорів, щоб домогтися припинення війни з Україною.

"Наслідки санкцій для російської економіки були досить глибокими", - цитує Стармера видання Bloomberg. "Ми не повинні недооцінювати той вплив, який вони вже справили, а подвоєння і посилення санкцій призведе до ще більшого тиску".

Після телефонної розмови з колегами Стармер заявив, що західні країни набирають політичний і військовий імпульс, і після ухвалення додаткових зобов'язань щодо постконфліктної України вони перейдуть до "оперативної фази" досягнення гарантій безпеки для країни. За його словами, глави військових відомств союзників зустрінуться для подальших переговорів.

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"Наразі дуже важливо чинити максимальний тиск на Росію", - сказав Стармер. "Але цього недостатньо", - додав він, звинувативши Путіна в затягуванні припинення вогню, заявивши, що Росії необхідно вивчити пропозиції.

За його словами, в суботу обговорювалося питання про арешт заморожених російських активів для фінансування оборони України, хоча для такого кроку існують політичні та юридичні перешкоди.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що європейські країни та їхні союзники "дуже вмотивовані" рухатися до миру, і що зараз оптимізму більше, ніж два тижні тому.

"Усі сповнені рішучості чинити тиск на Росію", - сказав він. "М'яч на боці Росії. Тепер Росія повинна показати свої реальні наміри: чи справді вона хоче миру, чи це лише порожні слова, спрямовані на затягування переговорів?"

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що всі країни висловили готовність зробити свій внесок у забезпечення миру, але поки що передчасно говорити про практичну допомогу в миротворчій місії. Тим часом прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що не передбачає участі її країни в будь-яких місіях в Україні.

Лідери мають намір найближчим часом представити свої пропозиції Трампу, якого вони намагаються переконати надати гарантії безпеки США у вигляді авіації, розвідки та охорони кордонів - без необхідності направляти американські війська у складі миротворчих сил.

30-денне припинення вогню - головні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що 17 березня можуть з'явитися нові деталі щодо можливого припинення вогню в Україні. Він зазначив, що переговори просуваються добре, хоч і є складнощі.

Крім того, у Financial Times писали, що в російського диктатора Володимира Путіна мало причин припиняти війну в Україні. Він не має наміру відмовлятися від своїх цілей.

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