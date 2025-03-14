Загалом ЄС схвалив санкції проти майже 2400 фізичних та юридичних осіб.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила продовження санкцій проти Росії. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X.

За її словами, ЄС схвалив санкції щодо майже 2400 фізичних та юридичних осіб через агресію Росії проти України.

Фон дер Ляєн додала, що Європейський Союз запровадив такі обмеження:

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заборони на поїздки;

замороження активів;

заборона на фінансування/ресурси.

"Наша рішучість у підтримці України є непохитною", - зауважила вона.

Санкції проти РФ - останні новини

Раніше видання CBS News писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа посилює санкції проти Росії. Зокрема США накладають додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу РФ до платіжних американських систем.

Також повідомлялось, що Велика Британія ввела найбільший за три роки пакет санкцій проти РФ. Обмеження "спрямовані проти коштів, які надходять у військову скарбницю" РФ, проти "військової машини Росії, організацій у третіх країнах, які її підтримують, і крихких мереж постачання, на які вона спирається".

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