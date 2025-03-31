Президент США має переходити до жорсткіших дій, бо очільник Кремля залишається глухим до закликів припинити вогонь, вважає Лещенко.

Президент США Дональд Трамп не задоволений поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, бо наприкінці квітня буде 100 днів президенства американського лідера, а режиму припинення вогню у війні Росії проти України досі немає. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі "Єдині новини".

Зокрема, у нього запитали, наскільки вдалою може бути нова спроба Трампа достукатися до Путіна погодитися на припинення вогню.

"Зрозуміло, чому Трампу не подобається ця вся поведінка Путіна. Тому що 100 днів президенства будуть уже наприкінці квітня, через місяць, а результату немає", - зазначив Лещенко.

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Радник керівника ОП звернув увагу, що на вихідних із Трампом зустрічався президент Фінляндії Александр Стубб, який повідомив, що "20 квітня як можлива дата припинення вогню була б дуже зручна для всіх". Зокрема, це буде символічний день, бо відзначатиметься Великдень, і від дня інавгурації Трампа мине три місяці.

"І відповідно, Трампу ця дата може зайти, але, щоби вона зайшла, треба, щоб глухим не був так само Путін, а Путін на сьогоднішній день демонструє абсолютно інший підхід, і Трампу це не подобається. Тому що при всій його можливій повазі, інтересі і зацікавленості у Путіні, це не повинно суперечити його глобальній лінії, лінії на те, що він прийшов, і війна зупинилася", - сказав Лещенко.

За його словами, ті перепони, які чинить Путін, точно Трампу не подобаються.

"Тому, я думаю, він буде йти ще більш жорстко у своїй риториці, але нам треба не риторика, нам треба дії. Якщо будуть накладені ці санкції, то вони, звичайно, мають привести Путіна до тями", - наголосив Лещенко.

Окремо радник керівника ОП нагадав, що делегація України прямувала до Саудівської Аравії на переговори з більш скромною пропозицією, щоб спробувати досягнути перемир'я у повітрі і на морі. Водночас тоді державний секретар США Марко Рубіо після дзвінка до Трампа запропонував спробувати запровадити перемир'я ще й на суходолі.

"Україна сказала: ми не проти, ми тільки не віримо Путіну, тому що ми вже це вже проходили... Ми не проти, давайте, вам карти в руки. Ми не будемо перепоною. Але це ваша ініціатива, яку ви тепер маєте погодити з Росією. Вони, власне, отримали від нас цей мандат, але ми бачимо, що з боку Росії такої згоди немає, і тепер для Трампа це питання особистої політичної гідності. Я думаю, що він має переходити до більш радикальних дій тільки тому, що Путін глухий до його закликів, а треба діяти", - переконаний Лещенко.

Трамп погрожує санкціями Путіну: що відомо

За даними телеканалу NBC News, Трамп відстоює позицію, що якщо кровопролиття у війні в Україні не буде зупинено і якщо він дійде висновку, що у цьому винна саме Росія, то він має намір запровадити вторинні тарифи на всю нафту із Росії. Йдеться про те, що компанії та країни, які купуватимуть російську нафту, не зможуть вести бізнес у США.

Трамп заявив, для Путіна є "психологічний дедлайн" на те, щоб погодитись припинити вогонь в Україні. Пізніше президент заявив, що довіряє Путіну. На його переконання, російський лідер не відмовиться від наміру укласти угоду про мир у війні проти України.

За даними фінського видання Yle, президент Фінляндії Александр Стубб повідомив деталі свого візиту до США і зустрічі з Трампом. Зокрема, американський президент цікавився, чи можна довіряти Путіну. Як ствердно Стубб відповів Трампу, російському диктатору довіряти не можна.

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