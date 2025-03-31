За його словами, для Путіна є "психологічний дедлайн" на те, щоб погодитись припинити вогонь в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він довіряє російському лідеру Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду в російсько-українській війні. Як пише Politico, про це Трамп сказав, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One.

"Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Ви говорите про Путіна. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали", - заявив Трамп.

Раніше в інтерв'ю NBC News Трамп також висловив невдоволення критикою Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що "оскаженів", коли Путін "почав підривати авторитет Зеленського, тому що це відбувається не в тому місці, розумієте?"

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Він додав, що "нове керівництво означає, що у вас не буде угоди протягом тривалого часу". Водночас Трамп заявив, що Путіну все одно доведеться укласти угоду із Зеленським.

"Деякі з речей, які він сказав за останні день або два, мають відношення до Зеленського, тому що коли він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру, - він повинен укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні. Тож я був незадоволений цим. Але я думаю, що він поводитиметься добре", - зазначив він.

Він також сказав, що для Путіна є "психологічний дедлайн" на те, щоб погодитись припинити вогонь в Україні.

"Це психологічний крайній термін. Якщо я вирішу, що вони затягують, я не буду цьому радий", - сказав він.

Заяви Трампа - останні новини

Раніше Трамп заявив, що "злий" на Путіна через його затягування мирних переговорів і пригрозив посилити тиск на Москву, якщо це продовжиться. Також президент США запевнив, що Путін знає про те, що його злять подібні дії російського диктатора. Проте він підкреслив, що зберігає "дуже хороші відносини" з главою Кремля.

Крім того, Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито хоче вийти з угоди з видобутку корисних копалин і пригрозив йому за це "великими проблемами".

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