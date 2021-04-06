Дональд Трамп запровадив санкції після того, як МКС санкціонував розслідування можливих військових злочинів, які могли скоїти в Афганістані американські сили.

Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку двох співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінфін США.

У списку значаться дві людини - прокурор МКС Фату Бенсуда і голова відділу судочинства, взаємодоповнюваності та співпраці організації Факісо Мочочоко.

Президент США Джо Байден 2 квітня скасував указ свого попередника Дональда Трампа стосовно Міжнародного кримінального суду.

Таким чином санкції, введені попередньою адміністрацією Білого дому щодо Бенсуді і Мочочоко, були зняті.

Раніше Держдепартамент США відмовився від "окремої політики візових обмежень щодо певного персоналу МКС". У відомстві підкреслили, що адміністрація Байдена зробила дані кроки, оскільки після оцінки американської санкційної політики щодо Міжнародного кримінального суду прийшла до висновку, що та "була недоречною та неефективною".

Нагадаємо, Трамп ввів санкції після того, як МКС санкціонував розслідування можливих військових злочинів, які могли скоїти в Афганістані американські сили.

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Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд розташований в Гаазі. Його не слід плутати з Міжнародним судом ООН.

Це перший Постійний міжнародний орган кримінальної юстиції, до компетенції якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, військові злочини, злочини проти людства, а також військову агресію. Суд був заснований на основі Римського статуту і почав свою роботу з 1 липня 2002 року.

На сьогодні Римський статут ратифікували 123 країни. США підписали його, але не ратифікували.

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Автор: Олександр Топчій