У Польщі цілком серйозно сприймають публічні погрози російських політиків про "чергу на денацифікацію" після України або обговорення ядерних ударів по Польщі на російських каналах.

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що його країна серйозно сприймає погрози з боку Росії, зокрема обговорення на російському телебаченні ядерних ударів по Польщі.

Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, у Польщі цілком серйозно сприймають публічні погрози російських політиків про "чергу на денацифікацію" після України або обговорення ядерних ударів по Польщі на російських каналах.

"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого - не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад. Ми розуміємо, що Росія реалізовуватиме цю мету десь військовими інструментами, десь економічними, десь дипломатичними, і усвідомлюємо, що якби ми не вирішили підтримати Україну, то вони дійшли б до нас швидше", - сказав дипломат.

Він зазначив, що саме через такі погрози Росії потрібно розуміти, що "ця війна є шансом зупинити режим, який загрожує всьому світу, а не тільки Україні".

Раніше Ціхоцький різко відповів тим політикам, які думають про "збереження обличчя Путіна". А президент Польщі Дуда "розніс" Макрона й Шольца за дзвінки Путіну.

Нагадаємо, що у Польщі підрахували кількість танків й бронетехніки, яку вони відправили в Україну.

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