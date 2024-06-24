Вона вважає, що таких ударів "не повинно відбуватися".

Соратниця експрезидента США Дональда Трампа та представниця Республіканської партії в Палаті Марджорі Тейлор Грін розкритикувала атаку на Севастополь 23 червня та заявила, що "таких ударів не має бути".

"Уявіть собі, якби Росія за допомогою російського супутника випустила касетні боєприпаси по пляжу у Флориді. Єдиний кордон, який повинні захищати американські військові, - це наш власний кордон, і конституція зобов’язує федеральний уряд захищати Штати", - написала вона у своєму Х.

Що відомо про Тейлор Грін

Як відомо, Грін з 2020 року представляє Джорджію у Палаті представників США. Її неодноразово позбавляли посад у Конгресі США, а також доступу до соцмереж через фейкові, расистські та інші образливі заяви. Так, у квітні цього року вона звинуватила Україну у нібито "війні проти християнства" та заявила, що Росія навпаки буцімто захищає християн.

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"Поговорімо про те, чим це війна в Україні є насправді: це війна проти християнства. Українська влада атакує християн; українська влада страчує священників. Росія цього не робить; вони не атакують християнство. Насправді схоже, що вони захищають його", - сказала Грін в подкасті War Room.

А на початку повномасштабного вторгнення вона наголосила, що Україна "сама спровокувала напад РФ". За її словами, довге вибудовування альянсів України з країнами Заходу "дратували ведмедя".

Однак зараз вона є впливовою у Республіканській партії та здобула популярність серед виборців Трампа. Крім того, вона є однієї з найактивніших американських політиків, які блокують надання допомоги США Україні. Так, 20 квітня, коли Палата представників США прогосувала за пакет допомоги нашій країні, Грін роздратувала поведінка демократів, які вітали це рішення та прийшли з українськими прапорами. Вона одразу ж вийшла із залу та показувала опущений великий палець донизу, не підтримуючи такий результат.

Удар по Криму 23 червня - що цікаво прочитати

Як писав УНІАН, уночі 23 червня росіяни збили ракету над пляжем у Криму, що призвело до загибелі 5 людей, ще 152 людини - поранено. У місцевих пабліках цивільні скаржились, що окупанти не вмикали сирени повітряної тривоги під час ракетної атаки.

Після цього випадку російські туристи почали скасовувати поїздки в окупований Крим, побоюючись нових ракетних атак.

Своєю чергою аналітики ISW наголосили, що Росія цілеспрямовано розміщує військові об'єкти серед цивільних. Про це свідчать відеоматеріали та фото.

"Росія, ймовірно, порушує власні правила застосування Міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що "військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густонаселених районах або поблизу них", - зазначають в ISW.

Крім того, у спробі прикритися цивільними у Криму РФ звинуватив і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Крим - це безумовно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії, і на півострові не може бути "жодних пляжів" та "туристичних зон".

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