Напередодні РФ збила ракети над пляжем у Криму, що призвело до загибелі цивільних осіб.

Російські війська в тимчасово окупованому Криму намагаються заховати військові цілі серед цивільного населення, заявив у своєму Telegram-каналі радник голови ОП Михайло Подоляк.

"У Криму немає й не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя". Крим – це безумовно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії, триває повномасштабна війна. Та сама війна, яку розв'язала Росія виключно з геноцидною й загарбницькою метою. Крим – це також великий військовий табір і склад, із сотнями прямих військових цілей, який росіяни цинічно намагаються маскувати й закривати власними цивільними. Які, зі свого боку, є… цивільними окупантами", – написав Подоляк.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю російська ППО збила ракету над пляжем у Севастополі. За останніми даними, внаслідок роботи ППО загинуло 4 людини, ще 151 – постраждала.

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На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Росія цілеспрямовано розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримати українські удари.

Водночас The Telegraph вважає, що останній ракетний удар по окупованому Криму змусить США задуматися про нещодавнє рішення пом'якшити правила використання американських ракет для ударів по Росії.

Тим часом російські туристи почали скасовувати поїздки в окупований Крим після удару по Севастополю.

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