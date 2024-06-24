Москва вже поклала на Вашингтон відповідальність за цю атаку.

Останній ракетний удар по окупованому Криму змусить США задуматися про нещодавнє рішення пом'якшити правила використання американських ракет для ударів по Росії.

Про це пише The Telegraph. Пляж, над яким російська протиповітряна оборона вчора збила ракету, розташований приблизно за 10 хвилин їзди від аеродрому Бельбек, з якого винищувачі летять завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Журналісти зазначають, що українські атаки на цивільні об'єкти в Росії або на окупованих територіях "рідкісні", але іноді фрагменти ракет падають "осторонь" від військових цілей. Також зазвичай Україна б'є по об'єктах у Севастополі вночі, а не в середині дня.

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У Міністерстві оборони Росії заявили, що їхня ППО "перехопила" одну з п'яти американських ракет ATACMS, оснащену касетними боєприпасами. Окупанти поклали відповідальність за атаку на Сполучені Штати.

"Україна не дала жодних коментарів, але цей удар знову змусить Вашингтон замислитися про пом'якшення правил, які він встановив для України щодо того, як вона використовує американські ракети для удару по Росії. Україна хоче отримати більше свободи для нанесення ударів по цілях у глибині Росії, але Вашингтон побоюється, що це призведе до ескалації війни", - йдеться в статті.

Нещодавно США частково зняли заборону на удари по території РФ з американського озброєння. На окупований Крим вона не поширювалася, оскільки півострів є частиною України.

Атака на Крим 23 червня

Нагадаємо, у неділю російські військові збили над пляжем у Севастополі ракету. Окупанти заявили, що вона "внаслідок впливу засобів ППО на кінцевій ділянці відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста".

Згідно з останніми даними, внаслідок падіння уламків загинули чотири людини, зокрема двоє дітей. Ще 151 людина постраждала. Серед загиблих - 9-річна дочка заступника мера Магадана Олега Авер'янова. "Я буду мститися за кожну вбиту дитину, яка постраждала на цьому пляжі", - заявив він.

Місцеві жителі скаржилися на те, що під час атаки не увімкнули сирени, також у мережі писали про закриті сховища.

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