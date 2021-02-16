Він розповідав людям, що "іноземна мафія використовує їхні фотографії".

В Аліканте поліція затримала чоловіка, який видавав себе за агента Інтерполу.

Читайте також25-річній учасниці "Міс Мексика" загрожує 50 років в язниці за викрадення людей (фото)Про це пише a24.es.

33-річний чоловік публікував чужі контакти та фотографії на порносайтах, дзвонив жертвам, представляючись агентом Інтерполу, і домовлявся з ними про зустріч.

В ході зустрічі він розповідав людям, що "іноземна мафія використовує їх фотографії" і обіцяв допомогти видалити їх.

Одна з жінок погодилася зустрітися. Зловмисник взяв її інтимні фотографії під приводом підтвердження того, що фотографії в Інтернеті належать їй. Після цього він почав погрожувати, що відправить ці знімки її знайомим.

Поліцейські виявили на сайті майже 1200 фотографій понад 700 різних жінок.

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Автор: Людмила Жерновська