Зокрема, угода з Чехією передбачає спільне виробництво боєприпасів.

Україна уклала ще дві безпекові угоди - з Чехією та Словенією. Як зазначається у повідомленні на сайті президента України Володимира Зеленського, у Вудстоку (Велика Британія) він та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою.

Зауважується, що з початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро і продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом 10 років дії документа. Крім того, Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.

"Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Країни продовжать спільну щорічну підготовку близько чотирьох тисяч українських захисників - цьогоріч і надалі в межах Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM).

"Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги", - йдеться у повідомленні.

Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Чеська Республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Крім того, у Вудстоку Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб також підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія.

Зазначається, що Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного строку дії Угоди. Республіка Словенія також зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

"Словенія сприятиме нашій державі у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проектів української оборонної промисловості", - йдеться у повідомленні.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму "Зерно з України".

Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

У документі також чітко закріплена всебічна підтримка з боку Словенії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Безпекові угоди України - деталі

Загалом Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією та Словенією.

Як повідомляв УНІАН, під час завершення саміту НАТО у Вашингтоні лідери країн ухвалили Український договір.

Цей документ доповнює спільну декларацію G7, погоджену на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі рік тому. До нього приєдналися 32 учасники. Серед них 23 лідери країн, з якими Україна вже уклала двосторонні безпекові угоди.

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