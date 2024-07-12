До нього приєднались 32 учасники, 23 з яких уклали двосторонні безпекові угоди з Україною.

Під час завершення саміту НАТО у Вашингтоні лідери країн ухвалили Український договір.

Як повідомляє пресслужба ОП, цей документ доповнює спільну декларацію G7, погодженої на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі рік тому. До нього приєднались 32 учасники. Серед них 23 лідери країн, із якими Україна вже уклала двосторонні безпекові угоди.

Під час ухвалення договору виступили президент США Джозеф Байден та український лідер Володимир Зеленський.

Відео дня

"У короткостроковій перспективі ми продовжуватимемо забезпечувати Україну зброєю, боєприпасами та навчанням, необхідними для відсічі російським військам. У середньостроковій перспективі допоможемо створити сили й можливості для захисту України та стримування подальшої агресії", – наголосив очільник Штатів.

За його словами, договір ухвалили, щоб засвідчити, що якщо Росія знову нападе на Україну після завершення війни, підписанти підтримають нашу державу. Зеленський додав, що цього року тривала активна робота над гарантіями безпеки для України, але ці домовленості не підміняють членства у НАТО.

"Я дякую президенту Байдену за його лідерство та всі зусилля, щоб наша співпраця у сфері безпеки була наповнена рішучими діями. Є 23 сильні угоди, і будуть угоди з іншими країнами. У нас є історично важлива угода з безпеки зі Сполученими Штатами", – сказав він.

Як зазначив Зеленський, вся ця робота сприяла отриманню довгострокових зобов’язань у таких питання як:

військова допомога;

додаткові системи ППО;

просування в питанні передачі літаків F-16;

розвиток оборонної співпраці.

"Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас", – наголосив президент.

Як додали в пресслужбі ОП, документ відкритий для підписання іншими країнами. Він фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації нинішньої війни чи можливої агресії в майбутньому.

Водночас Зеленський додав у соцмережі Х, що Україна "заслуговує на запрошення до НАТО".

"Я вдячний за Раду Україна-НАТО, створену, щоб зробити видимим наш шлях до Альянсу. І справжній квиток для України в НАТО – справедливе закінчення цієї війни. Без України в НАТО європейська безпека ніколи не буде повною", - сказав президент.

На його думку, Україна поза Альянсом є "спокусою для Росії знову і знову спробувати агресію, стати загарбником, зайти в Україну та інші країни".

"Тому всі формати нашої співпраці, в тому числі й цей, мають бути містком до перемоги України у цій війні. Наша перемога має стати мостом до міцного миру для всієї Європи. Все це повинно базуватися на одному сильному слові - запрошення. Україна заслуговує на запрошення до НАТО. Ця впевненість безповоротно стане новою міцною опорою Альянсу. Тільки сильні рішення роблять переможців", - підсумував український лідер.

Саміт НАТО - важливі моменти

10 липня країни НАТО погодили текст підсумкової декларації саміту у Вашингтоні. У ньому, зокрема, йдеться про те, що союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну на шляху в НАТО.

11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано історичний Український договір (Ukraine Compact). Вже з'явились основні положення документу.

Вас також можуть зацікавити новини: