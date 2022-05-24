Швейцарська машинобудівна компанія Sulzer заявила про вихід з російського ринку.

Швейцарська машинобудівна компанія Sulzer йде з ринку Росії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Рада директорів Sulzer вирішила ініціювати процес виходу з російського ринку. Процес продажу розпочнеться негайно і слідує за оголошенням Sulzer на початку року про те, що вона вже значно скоротила ділову діяльність в Росії", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в компанії шкодують про необхідність цього рішення після десятиліть діяльності в Росії, але після ретельного розгляду можливих варіантів дійшли висновку, що це найкраще рішення для всіх зацікавлених сторін.

Також в компанії додали, що вони мають намір продовжувати підтримувати 300 співробітників у Росії в цьому процесі.

Довідка УНІАН. Sulzer – швейцарська промислова інженерно-виробнича публічна компанія, що має близько 180 виробничих потужностей і сервісних центрів по всьому світу.

Нагадаємо, у Росії "пом'янули" бренди, що пішли з країни, дивною інсталяцією.

Вас також можуть зацікавити новини: