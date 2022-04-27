Багато компаній покинули російський ринок через війну в Україні

Різнобарвна інсталяція з латинських букв "Zamestim" з'явилася в Санкт-Петербурзі. Символізм арт-об'єкта невідомий, але дуже схоже, що росіяни сумують за відомими брендами, що пішли з країни через санкції.

Відповідні фото оприлюднило місцеве видання Фонтанка.

У виданні зазначають, що жителів міста інсталяція приваблює і люди фотографуються з нею

Сам арт-об'єкт являє собою транслітерацію слова "замістимо" з різнобарвних латинських букв. При цьому на інсталяції згадуються іноземні марки, які пішли з російського ринку - Zara, Adidas, Mcdonald's, Epson, Škoda, TotalEnergies, Ikea та Milky Way.

Таким чином, можна зробити висновок, що росіяни сумують за закордонними брендами, які через війну в Україні вони побачать ще не скоро.

За попередніми даними, російський ринок з 24 лютого покинули близько 750 компаній.

Як раніше повідомляв УНІАН, російське місто Рубцовськ в Алтайському краї, про яке раніше не чули в Україні, тепер став містом мародерів. Саме туди російські окупанти відправили найбільше награбованого на Київщині майна. Рашисти хотіли надіслати в Рубцовськ майже 2 тонни речей українців.

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