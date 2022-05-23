Раніше казахстанські дочірні компанії "Сбербанку", "Альфа-Банку" і ВТБ потрапили під санкції США.

На кореспондентських рахунках трьох дочірніх компаній російських банків в Казахстані через санкції заблоковано 9,2 млрд тенге (близько 21,6 млн доларів).

Про це російському пропагандистському агентству ТАСС повідомила голова Агентства з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіна Абилкасимова.

"На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковані кореспондентські рахунки в іноземній валюті. В результаті цього, за даними банків, були заморожені залишки на цих рахунках банків на загальну суму близько 9,2 млрд тенге", - повідомила Абилкасимова.

Йдеться про "Сбербанк"," Альфа-Банк" і ВТБ. Іноземні компанії заблокували перекази для окремих клієнтів "Ощадбанку" на суму 2,9 млрд тенге (понад 6,8 млн доларів), "Альфа-Банку" - 3,9 млрд тенге (понад 9,1 млн доларів).

За її словами, для розблокування рахунків і коштів клієнтів необхідно отримати Генеральну ліцензію від управління з контролю за іноземними активами США. Новий власник "Альфа-Банку" в Казахстані вже направив лист про отримання ліцензії.

Раніше казахстанські дочірні компанії "Сбербанку", "Альфа-Банку" і ВТБ потрапили під санкції США через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Один з найбільших банків Казахстану "ЦентрКредит" на початку травня придбав 100% простих акцій "Альфа-банк Казахстан".

За інформацією ЗМІ,"Сбербанк" також веде переговори про продаж своїх активів в Казахстані.

Як писав УНІАН, на початку травня ГУР МО інформувало, що щоб уникнути санкційних обмежень РФ хоче скористатися тісними взаємозв'язками в рамках економічних та інших союзів і об'єднань.

За даними військової розвідки України, Москва планувала організувати в країнах ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан - УНІАН) виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, насамперед тієї, яка вимагає використання іноземних комплектуючих.

Раніше Казахстан запевнити, що не допомагатиме Російській Федерації обходити санкції країн Заходу, введені через війну проти України.

Наприкінці квітня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що члени Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) не підтримують Росію і не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

16 травня в Москві пройшов перший з 2019 року очний саміт Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) в яку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Під час зустрічі Володимир Путін розповів про війну в Україні, але підтримку знайшов тільки в Білорусі.

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