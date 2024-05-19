Це обтічне формулювання може мати на увазі дуже широкий спектр потенційних наслідків.

Державні ЗМІ Ірану повідомили, що вертоліт президента країни Ебрагіма Раїсі здійснив "жорстку посадку". Колишній пілот вертольота Еш Александер-Купер розповів Sky News, що таке формулювання охоплює цілу низку сценаріїв: від доволі м'якої або мимовільної посадки, яка "трохи згинає метал", до "катастрофи".

"Вони можуть мати на увазі дуже широкий спектр потенційних наслідків. Таке формулювання часто використовують як код для авіакатастрофи", - деталізував він.

Еш Александер-Купер зазначив, що з огляду на погодні умови та особливості місцевості, здається, що це складні райони, де доводиться здійснювати незаплановану посадку.

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У зв'язку з цим, як повідомляють ЗМІ, начальник штабу іранської армії генерал-майор Мохаммад Багері наказав задіяти всі ресурси для надання допомоги в пошуково-рятувальних операціях, пов'язаних із аварією гелікоптера Ебрагіма Раїсі. Повідомляється, що Багері навіть охоронцям наказав узяти участь у пошукових роботах.

При цьому видання зазначає, що навколо цієї авіакатастрофи вже спостерігається і продовжуватиме спостерігатися багато секретності. Кореспондент видання на Близькому Сході Алістер Банкалл заявив, що опис катастрофи як "жорсткої посадки" був "применшенням". "З огляду на те, хто був на борту... навколо того, що відбувається зараз, буде дуже багато чутливості та секретності", - сказав він.

Банкалл акцентував, що настає вечір і в рятувальних команд залишилося не так багато часу, оскільки настання темряви ускладнить їхні пошукові зусилля.

"Поки що немає жодних припущень, чи то Ізраїль, чи то Америка, чи то будь-хто ще, [що] за цим стояло якесь іноземне втручання. Найімовірніший сценарій - це поєднання погоди і поганого стану гелікоптера", - додав він.

Що сталося з вертольотом президента Ірану

Гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі здійснив жорстку посадку. "Державне телебачення повідомляло, що рятувальники намагалися дістатися до місця падіння вертольота, але їм заважали погані погодні умови. Повідомлялося про сильний дощ і туман, який супроводжувався вітром", - зазначили журналісти.

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