Захарова повідомила, що новий договір, як очікується, буде підписаний в ході одного з майбутніх контактів між двома президентами.

Міністерство закордонних справ Росії заявило в середу, що очікує, що президент Володимир Путін і його іранський колега Ебрагім Раїсі незабаром підпишуть новий міждержавний договір між двома країнами, який знаходиться на заключній стадії узгодження.

Минулого місяця Путін провів у Кремлі п'ятигодинні переговори з президентом Ірану на тлі зростаючих політичних, торгових і військових зв'язків між Москвою і Тегераном, до яких США і Ізраїль ставляться з занепокоєнням, пише Reuters.

Марія Захарова, прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії, заявила журналістам у середу, що новий договір зміцнить стратегічне партнерство між Москвою і Тегераном і охопить весь спектр їхніх зв'язків.

Відео дня

"Цей документ не просто своєчасний, а й назрів. З моменту підписання нинішнього договору міжнародний контекст змінився, і відносини між двома країнами переживають безпрецедентний підйом", - сказала Захарова.

Захарова повідомила, що новий договір, як очікується, буде підписаний в ході одного з майбутніх контактів між двома президентами. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що точна дата зустрічі двох лідерів ще не визначена.

Співпраця Ірану і РФ - деталі

У листопаді Кремль заявив, що Росія і Іран розвивають свої відносини, "в тому числі в області військово-технічного співробітництва", але відмовився коментувати припущення Білого Дому про те, що Іран, можливо, розглядає можливість надання Росії балістичних ракет.

Іранська влада заявила, що військове співробітництво з Росією розширюється з кожним днем. У листопаді Іран заявив, що завершив підготовку домовленостей з Росією про постачання йому винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і літаків для навчання пілотів Як-130.

Іран може передати Росії балістичні ракети типу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані до 700 кілометрів. Про це повідомляв Sky News, посилаючись на джерела в Службі безпеки США.

Вас також можуть зацікавити новини: