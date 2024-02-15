За його словами, Москва діяла "відповідно до Статуту ООН", коли напала на Україну.

Єдине, про що зараз може шкодувати Росія, – це те, що вона не напала на Україну раніше. Таку цинічну заяву видав російський диктатор Володимир Путін.

"Безпосереднім тригером (повномасштабного вторгнення РФ в Україну, – ред.) послугувала повна відмова української влади від виконання мінських угод", – заявив він у інтерв'ю одному з російських пропагандистів, основою якого стала бесіда президента РФ з американським журналістом Такером Карлсоном.

Путін також видав тираду про "численні атаки" на "ЛДНР", які в результаті "звернулися до РФ за визнанням". За його словами, Москва діяла "відповідно до Статуту ООН", коли напала на Україну.

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"Ми війну не починали, а тільки намагаємося її припинити. На першому етапі ми намагалися це зробити за допомогою мирних засобів, мінських угод. Як з'ясувалося, нас і тут водили за ніс. (...) Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не почали наших активних дій раніше, вважаючи, що ми маємо справу з порядними людьми", – додав диктатор.

Інші заяви Путіна про війну проти України

Володимир Путін відомий своєю любов'ю до перекручування української історії. Він не упустив можливість викласти свою версію становлення Української держави і в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. На цю частину він виділив чверть двогодинного діалогу.

Крім того, Путін видав, що у 2022 році Росія нібито не починала війну проти України. Революцію Гідності глава Кремля назвав "держпереворотом", який став "політичною помилкою ЦРУ".

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