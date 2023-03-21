Він натякнув, що інституції Євросоюзу потрібно докорінно реформувати.

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав до масштабних реформ у Євросоюзі і наполягає на відмові від принципу одностайності.

Про це канцер сказав в інтерв'ю Rheinische Post. Він наполягає на ухваленні рішень більшістю. "Не повинно бути так, що одна країна може все зупинити. Ми не повинні розглядати той факт, що не всі завжди згодні, як проблему", - пояснив свою позицію Шольц.

"Треба шукати шляхи до вирішення питання. Ми не можемо дозволити, щоб всі інституційні структури залишалися такими, як вони є", - додав канцлер.

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Відмова від принципу одностайності

Першим про відмову від цього принципу заговорив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Зокрема, на початку літа 2022 року він ініціював відмову від принципу прийняття одноголосних рішень при прийнятті доленосних питань для спільноти. "... Ми повинні докласти зусилля для реформування ЄС і процесу прийняття рішень... Це означає скорочення сфери дії правила одноголосності у зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів", - зазначив тоді Боррель.

А восени того ж року основні лівоцентристські партії Європи заявили, що ЄС має перейти від припципу одностайності до голосування більшістю в деяких сферах зовнішньої політики, особливо що стосується санкцій проти РФ.

Такі розмови викликані тим, що деякі країни, зокрема Угорщина, часто зловживають цим принципом для блокування важливих рішень з міжнародної політики.

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