Шольц зазначив, що союзники України не повинні зупиняти зусилля з припинення війни.

Німецький канцлер Олаф Шольц прогнозує, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Він зазначив, що настання миру неможливе без виведення російських військ.

Про це канцлер заявив на заході, організованому виданням Rheinische Post, передає "Німецька хвиля". "Ми повинні бути готові до того, що це може зайняти багато часу", - пояснив Шольц.

"Навіть коли війна завершиться, все відразу не стане нормально. Але ми не повинні зупиняти зусилля з її припинення", - додав Шольц.

При цьому канцлер заявив також, що не вірить у зміну режиму, подібного путінському, за допомогою зовнішньої сили. Він зазначив, що президент США Джо Байден сказав йому, що Білий дім не розглядає такий варіант. "Я підтримую американського президента в цьому баченні", - підкреслив Шольц.

Німецький канцлер висловив думку, що РФ не може диктувати умови настання миру в Україні. "Україна повинна бути в змозі захистити цілісність і незалежність", - сказав він, додавши, що не бачить можливості миру між РФ і Україною без виведення російської армії.

"Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти війну. Кордони не повинні порушуватися силою", - заявив Шольц.

Олаф Шольц про війну в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олаф Шольц зайняв неоднозначну позицію. Він довго тягнув з наданням Києву зброї за що був жорстко розкритикований соратниками і опозицією в Німеччині, а також керівництвом інших країн.

Зрештою Шольц переглянув свою позицію і визнав, що політика його країни щодо зближення з РФ була помилковою.

18 березня Шольц заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що ніхто не може стояти вище за закон.

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