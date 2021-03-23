У посольстві Росії в Софії назвали це рішення «черговим безпідставним демаршем».

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата. Їм дали 72 години на те, щоб залишити країну.

Читайте такожПрезидент Євроради закликав Путіна виконувати Мінські угодиПро це пише bTV з посиланням на заяву болгарського МЗС, передає Радіо Свобода.

22 березня прокуратура Болгарії повідомила, що двоє російських дипломатів вели розвідувальну діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

У посольстві Росії в Софії назвали це рішення «черговим безпідставним демаршем». Там заявили, що це не сприятиме подальшому вибудовуванню конструктивного російсько-болгарського діалогу.

Дипломатичні війни Болгарії та Росії

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська