Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило двох російських дипломатів персонами нон ґрата. Їм дали 72 години на те, щоб залишити країну.
Читайте такожПрезидент Євроради закликав Путіна виконувати Мінські угодиПро це пише bTV з посиланням на заяву болгарського МЗС, передає Радіо Свобода.
22 березня прокуратура Болгарії повідомила, що двоє російських дипломатів вели розвідувальну діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.
У посольстві Росії в Софії назвали це рішення «черговим безпідставним демаршем». Там заявили, що це не сприятиме подальшому вибудовуванню конструктивного російсько-болгарського діалогу.
Дипломатичні війни Болгарії та Росії
18 березня у столиці Болгарії Софії під час секретної операції затримали кількох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.
Раніше, у вересні 2020 року в Болгарії почали досудове провадження за статтею про шпигунство щодо двох дипломатів з Росії. Слідство вважає, що з 2016 року по теперішній час росіяни збирали для російської військової розвідки інформацію про плани модернізації армії Болгарії та технічної придатності її військової техніки.
- У грудні 2020 року МЗС Болгарії оголосило персоною нон грата дипломата посольства Росії через дії, несумісні з його дипломатичним статусом.
- У січні 2020 року з Болгарії вислали двох російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Це були перший секретар консульського відділу посольства РФ і співробітник торгового представництва РФ. За версією болгарської влади, росіяни збирали інформацію про механізми виборчого процесу в республіці, а також дані про енергетику.
- У жовтні 2019 року Болгарія вислала ще одного першого секретаря посольства Росії, запідозреного у шпигунстві.
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