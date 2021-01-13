Винним загрожує до 20 років позбавлення волі.

Виконуючий обов'язки прокурора США Майкл Шервін заявив, що саморобні бомби, виявлені біля Капітолія під час штурму будівлі, були справжніми і мали годинниковий механізм.

Читайте такожКапітолій можуть штурмувати в день інавгурації Байдена - The HillПро це повідомив кореспондент телеканалу NBC News Том Вінтер у Twitter.

За його словами, правоохоронці поки не знають, чи були бомби встановлені для відволікання уваги, або для нанесення тілесних ушкоджень протестувальникам.

Як передає NBC News, у Міністерстві юстиції повідомили, що тим, хто штурмував Капітолій, загрожує до 20 років позбавлення волі.

"Вам будуть пред'явлені звинувачення, і вас знайдуть", - сказав Шервін.

BREAKING: DOJ says "we're looking at significant felony cases tied to sedition and conspiracy," charges that have prison terms of up to 20 years.



“You will be charged and you will be found," acting US attorney in DC Michael Sherwin says. pic.twitter.com/1lj8Bbk01L — NBC News (@NBCNews) January 12, 2021

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН