Виконуючий обов'язки прокурора США Майкл Шервін заявив, що саморобні бомби, виявлені біля Капітолія під час штурму будівлі, були справжніми і мали годинниковий механізм.
Читайте такожКапітолій можуть штурмувати в день інавгурації Байдена - The HillПро це повідомив кореспондент телеканалу NBC News Том Вінтер у Twitter.
За його словами, правоохоронці поки не знають, чи були бомби встановлені для відволікання уваги, або для нанесення тілесних ушкоджень протестувальникам.
Як передає NBC News, у Міністерстві юстиції повідомили, що тим, хто штурмував Капітолій, загрожує до 20 років позбавлення волі.
"Вам будуть пред'явлені звинувачення, і вас знайдуть", - сказав Шервін.
BREAKING: DOJ says "we're looking at significant felony cases tied to sedition and conspiracy," charges that have prison terms of up to 20 years.— NBC News (@NBCNews) January 12, 2021
“You will be charged and you will be found," acting US attorney in DC Michael Sherwin says. pic.twitter.com/1lj8Bbk01L
Штурм Капітолію в США
- 6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.
- Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.
- 7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.
- Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.
- Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.
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