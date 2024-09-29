Досі Швейцарія активно допомагала у реалізації саме української Формули миру.

Україна "розчарована" рішенням Швейцарії підтримати так званий "Китайсько-бразильський консенсус з 6 пунктів". Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення", – заявили в МЗС і нагадали, що саме у Швейцарії відбувся перший Глобальний Саміт миру, на якому просувалася українська Формула миру.

У міністерстві наголосили, що будь-які обговорення шляхів до миру в Україні не повинні відбуватися без самої України. Крім того, усі мирні пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

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"Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. (...) Ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", – йдеться у заяві.

У МЗС закликали Швейцарію уникати участі у "мирних ініціативах", які можуть ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

Швейцарія підтримала китайсько-бразильский "мирний план"

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Швейцарія повідомила, що підтримує "мирний план" Китаю і Бразилії щодо України. Прес-секретар швейцарського МЗС заявив, що китайсько-бразильська мирна ініціатива гарна тим, що вона "закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту" і "пропонує альтернативу агресивній риториці як з українського, так і з російського боку".

"Мирний план", який ще навесні пообіцяли спільно просувати Бразилія і Китай, складається з шести ключових пунктів. Зокрема він пропонує зупинити бойові дії та перейти до процесу мирних переговорів. Також в ньому наголошується на необхідності захистити цивільних та провести обмін військовополоненими. Разом з тим китайсько-бразильський план нічого не говорить про виведення російських військ з України, покарання воєнних злочинців чи виплату Україні компенсацій за руйнування.

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