Прибутки компанії впали, а ризики через антиросійські санкції збільшилися.

Німецька компанія Siemens оголосила про вихід з російського ринку.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Німецька компанія Siemens оголосила про вихід з російського ринку через війну РФ з Україною", - зазначив він.

За словами Єрмака, прибутки компанії впали, а ризики через антиросійські санкції збільшилися.

"Російська економіка продовжує втрачати, і це наближає перемогу України", - наголосив голова ОП.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

У зв'язку з цим багато країн ввели санкції щодо Росії, через що іноземні компанії стали йти з російського ринку. Станом на середину квітня близько 750 компаній вирішили не підтримувати вбивства в Україні й пішли з російського ринку, серед них американський автоконцерн General Motors, британська компанія Reckitt і багато інших.

Водночас ряд західних компаній, таких як Mcdonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss та інші зобов'язалися виплачувати заробітну плату тисячам своїх співробітників, поки діяльність в Росії припинена, а це щонайменше 188 тисячах співробітників. При цьому справжня цифра може бути набагато вище, оскільки великі роботодавці на кшталт власника KFC Yum Brands і Coca-Cola не підтвердили, чи досі платять працівникам.

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