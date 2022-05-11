Деякі компанії публічно засуджують дії Росії, але продовжують наповнювати бюджет країни-агресора.

Попри заяви про вихід з ринку Росії, деякі міжнародні компанії маніпулюють поняттями та фактично досі працюють на російського споживача.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Тютюнова компанія Philip Morris ще 24.03 заявила, що працює над варіантами виходу з ринку РФ. Станом на 11 травня компанія припинила випуск низки сигаретних продуктів та призупинила маркетингову діяльність в Росії. Проте Philip Morris і надалі виплачує зарплату своїм співробітникам у РФ, а відповідно і сплачує податки до бюджету Росії. PepsiCo засудила агресію Росії проти України, але з ринку РФ компанія не пішла, а лише обмежила асортимент продуктів в Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що так само маніпулюють і деякі інші компанії, які публічно засуджують дії Росії, але продовжують наповнювати бюджет країни-агресора.

"Серед компаній, які, попри гучні заяви, все одно залишились на ринку РФ, хоч і зменшивши свою присутність: Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble та деякі інші", - додали в ЦПД.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

У зв'язку з цим багато країн ввели санкції щодо Росії, через що іноземні компанії стали йти з російського ринку. Станом на середину квітня близько 750 компаній вирішили не підтримувати вбивства в Україні й пішли з російського ринку, серед них американський автоконцерн General Motors, британська компанія Reckitt і багато інших.

Водночас ряд західних компаній, таких як Mcdonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss та інші зобов'язалися виплачувати заробітну плату тисячам своїх співробітників, поки діяльність в Росії припинена, а це щонайменше 188 тисячах співробітників. При цьому справжня цифра може бути набагато вище, оскільки великі роботодавці на кшталт власника KFC Yum Brands і Coca-Cola не підтвердили, чи досі платять працівникам.

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