Згідно з російським законодаством, роботодавці при зупинці своєї діяльності мають ще два місяці виплачувати заробітну платю працівникам.

Багатонаціональні компанії продовжують платити майже 200 тисячам співробітникам у Росії попри обіцянки призупинити або припинити діяльність в країні.

Про це повідомляє Financial Times.

Низка західних компаній, таких як McDonald’s, IKEA, Renault, Levi Strauss та інші зобов’язалася виплачувати заробітну плату тисячам своїх співробітників, поки діяльність в Росії призупинена. За оцінками FT, йдеться про щонайменше 188 тисяч співробітників.

Справжня цифра може бути набагато вищою, оскільки великі роботодавці на кшталт власника KFC Yum Brands і Coca-Cola не підтвердили, чи досі платять працівникам.

Як пояснює юрист з FisherBroyles Пітер Фіндінґ, компанії, які призупинили діяльність, зобов’язані протягом двох місяців виплачувати зарплату працівникам згідно з російським законодавством, . Аби не порушувати закон, вони можуть далі нараховувати стандартну чи знижену зарплату, разово виплачувати кошти за шести місяців роботи або перенаправити працівників на інше місце.

Фіндінґ зазначив, що роботодавці найімовірніше звільнять неактивних працівників, а не продовжуватимуть виплачувати їм зарплату роками. Лише McDonald's, наприклад, витрачає щомісяця 50 млн доларів на покриття зарплат та оренду в країні.

Крім того, міжнародним компаніям може бути складно переказати кошти на російські рахунки через санкцій, відтак їм доведеться платити співробітникам з резервів своїх російських підприємств, які незабаром можуть закінчитися.

"Ми побачимо чимало банкрутств та ліквідацій у Росії", – сказав він. - "Теоретично, коли російський роботодавець проходить процедуру ліквідації, він зобов’язаний заплатити працівникам до того, як це станеться. Але якщо там немає грошей, вони цього не можуть".

Коли саме почнуться звільнення, може залежати від тиску з боку західних споживачів. Лаура Марі Едінґер-Шонс, завідувачка катедри сталого бізнесу в університеті Мангейма (Німеччина), вважає, що після звірств росіян у Бучі з’являється колективне усвідомлення того, що росіяни якщо і не активно підтримують війну проти України, то приймають її як факт.

Попри це велика частина бізнесу вважає, що певне повернення відбудеться, вважає вона, тож не виходять з країни остаточно. Але звільнення спричинять ще більший тиск на Росію, адже втрата робочих місць має вплинути на ставлення населення до війни. З іншого боку, визнає вона, це може бути використано Кремлем для антизахідної пропаганди.

Як писав УНІАН, американський автоконцерн General Motors повністю йде з Російської Федерації. У зв'язку з цим компанія звільняє співробітників російського офісу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

У зв'язку з цим багато країн ввели санкції щодо Росії, через що іноземні компанії стали йти з російського ринку. Наразі відомо приблизно про 750 компаній, які вирішили не підтримувати вбивства в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: