Компанія не має наміру компенсувати вкладення в дилерські центри.

Американський автоконцерн General Motors повністю йде з Російської Федерації. У зв'язку з цим компанія звільняє співробітників російського офісу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Компанія розіслала дилерам повідомлення про припинення постачання автомобілів та запчастин.

Відзначається, що GM чекали роз'яснень від американського регулятора, після того, як 11 березня в США оголосили про заборону експорту в Росію предметів розкоші, в тому числі дорогих автомобілів. При цьому компанія не має наміру компенсувати вкладення в дилерські центри.

Варто відзначити, що у 2015 році GM вже згортала виробництво в Росії через окупацію українського Криму. При цьому компанія продовжувала поставляти авто, але тільки дорогі моделі Chevrolet і Cadillac.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

У зв'язку з цим багато країн ввели санкції щодо Росії, через що іноземні компанії стали йти з російського ринку. Наразі відомо приблизно про 750 компаній, які вирішили не підтримувати вбивства в Україні.

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