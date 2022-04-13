Компанія також володіє брендами "Нурофен" і "Стрепсілс".

Британська компанія Reckitt почала процес передачі прав власності на свій російський бізнес третій стороні або своїм співробітникам у РФ.

Про це повідомляє Reuters.

У Росії працює близько 1300 співробітників компанії. Керівництво пообіцяло виплачувати їм щомісячну зарплату до кінця 2022 року, повідомляє радіостанція WTVB з посиланням на повідомлення Reckitt.

Reckitt володіє брендами "Нурофен", "Стрепсілс", Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret та іншими.

Також італійський виробник кави Lavazza заявив про рішення припинити всю свою діяльність в Росії. А найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group до кінця року припинив торгівлю російською нафтою.

Раніше "Ашан" частково пішов з російського ринку.

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