Сікорський зазначив, що за Навроцького відносини Польщі зі США та Угорщиною можуть покращитися.

Польща не відмовиться від підтримки України, незважаючи на прихід до влади нового президента Кароля Навроцького. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у коментарі для Politico.

"Президентство залишається в руках опозиції. Президент Навроцький представляє бік (Партії права і справедливості) в польському політичному розколі, і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, було підписано за попереднього уряду, тому я очікую, що він буде підтримувати оборону. Він явно згоден із національним консенсусом про те, що Росію потрібно стримувати", - сказав дипломат.

Сікорський зазначив, що "популіст на найвищій посаді" навіть може допомогти Польщі налагодити стосунки з президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

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"Вони стверджують, що у них найкращі відносини з Білим домом. Дійсно, президент Навроцький отримав схвалення з фотографією. Тепер ми можемо грати на двох фортепіано одночасно", - наголосив глава МЗС Польщі.

Сікорський додав, що якщо Навроцький зможе переконати Орбана в тому, що Україну потрібно підтримувати, що антиукраїнські та антисанкційні вето мають бути зняті, що Україна має бути інтегрована в Захід, його партія буде дуже рада і підтримає обраного президента в цьому питанні.

Навроцький виступив проти вступу України до Євросоюзу

Раніше новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поки він не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Проте він підкреслив, що Росія є найбільшою загрозою для всього регіону.

За словами Навроцького, з одного боку Польща повинна підтримувати Україну в конфлікті з Росією, але Київ повинен розуміти, що інші країни, такі як Польща та Угорщина мають свої власні інтереси.

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