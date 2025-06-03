Переможець президентських виборів у Польщі висловив сподівання на продовження співпраці з Україною.

Лідер президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький очікує продовження партнерства з Україною. Про це він написав у мережі Х у відповідь на опубліковане президентом України Володимиром Зеленським привітання з перемогою у виборчих перегонах.

"Шановний пане президенте Зеленський, дякую за ваше повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань", - зазначив Навроцький.

Він зауважив, що "Польща була найрішучішим прихильником України" проти російської агресії.

Відео дня

"Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом", - написав далі переможець виборів.

Президентські вибори у Польщі

Як повідомляв УНІАН, цьогорічні президентські вибори в Польщі стали одними з найнапруженіших за останній період. Перший тур відбувся 18 травня, а другий - 1 червня. У другому турі змагалися два кандидати з протилежними політичними поглядами. Рафал Тшасковський - ліберальний мер Варшави, представник правлячої коаліції "Громадянська платформа", прихильник європейської інтеграції, реформ судової системи та підтримки прав ЛГБТ+. Тим часом Кароль Навроцький - консервативний історик, підтриманий опозиційною партією "Право і справедливість", виступає за традиційні цінності, обмеження впливу ЄС та обережну політику щодо вступу України до НАТО. У результаті на виборах перемогу здобув Навроцький.

Посол Польщі в Україні у 2005-2010 роках Яцек Ключковський впевнений, що з перемогою Навроцького на президентських виборах у Польщі не варто чекати на різку переорієнтацію країни у бік проросійської політики. За словами Ключковського, Навроцький є антиросійським політиком, і в цьому полягає основна різниця між ним і угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Експосол каже, що під час самітів НАТО Навроцький буде виступати проти запрошення України до Альянсу, але це великого значення немає в умовах, коли Америка проти.

Якщо говорити про підтримку України у війні проти РФ, то експосол запевнив, що допомога з боку Польщі не припиниться. Однак Ключковський попередив, що у питаннях історичної пам'яті тиск нової влади Польщі на Україну буде зростати.

Вас також можуть зацікавити новини: