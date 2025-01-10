Крім того, російська авіація робила видимість ударів по сирійських повстанцях, насправді цілячись у пустелю, зазначив він.

Високопосадовий іранський генерал заявив, що Росія грає у подвійну гру з Іраном та режимом Башара Асада у Сирії. За його словами, російська авіація замість атак на сирійських повстанців бомбардувала пустелю, а також сприяла ізраїльським атакам на об'єкти Тегерану.

Про це заявив бригадний генерал Бехруз Есбаті у розмові з женевським журналістом Абдуллою Абді, інформує The New York Times. Це було рідкісне відхиленні від офіційної дипломатичної позиції Ірану.

"Ми зазнали поразки, і поразки дуже серйозної. Ми зазнали дуже сильного удару, і це було дуже важко", — сказав Есбаті, коментуючи події у Сирії.

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Генерал, старший командир Корпусу вартових Ісламської революції, стверджує, що Росія запевнила Тегеран у тому, що її авіація завдає ударів по штаб-квартирі угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам", але натомість "цілила в пустелю".

Есбаті також звинуватив Росію у відключенні радарів, що дало можливість Ізраїлю успішніше здійснювати удари по Сирії у 2024 році. Це, за його словами, дозволило Тель-Авіву діяти ефективніше.

Генерал додав, що однією з ключових причин падіння режиму Асада є корупція всередині Сирії. За його словами, хабарництво серед високопосадовців і генералів було дуже поширеним.

Він також зазначив, що відносини між Дамаском і Тегераном погіршилися протягом останнього року, коли Асад відмовився підтримати іранське прохання про організацію атак на Ізраїль через сирійську територію.

Як пише Business Insider, ці заяви відображають нетипово відверту оцінку ситуації серед іранського військового керівництва стосовно ролі Ірану в Сирії.

Після падіння уряду Асада офіційна позиція Ірану залишалася більш стриманою. Було заявлено, що доля Сирії залежить від її народу, а Іран "не пошкодує зусиль для забезпечення безпеки та стабільності" в країні.

Ситуація в Сирії

Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, який втік до РФ, присутність російського контингенту в країні залишається під питанням. Відомо, що Москва веде переговори з новим керівництвом країни щодо збереження своїх баз, проте остаточного рішення поки немає.

Наразі триває виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії. На деяких маршрутах відхід росіян супроводжують збройні угруповання опозиційних сил, повідомили в ГУР.

Серед російських солдатів є розмови, ніби Кремль домовився про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі. Йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.

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