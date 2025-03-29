Злив з чату Signal: головні радники Трампа запропонували звільнити Волца, - Politico

Деякі чиновники чекають зручного моменту для його звільнення, а джерела прогнозують, що це станеться вже незабаром.

Скандал з витоком надсекретних даних про удари США по Ємену з чату Signal отримав продовження. У середу ввечері віце-президент Джей Ді Венс, глава апарату Сьюзі Вайлс і високопосадовець Серджіо Гор запропонували президенту Дональду Трампу звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца, пише Politico з посиланням на джерела.

Президент визнав помилку Волца, але вирішив залишити його на посаді, щоб не дати привід для дискусій ЗМІ та демократам.

"Вони не хочуть скальпувати пресу", - сказав співрозмовник з Білого дому.

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Попри внутрішнє невдоволення, через п’ять днів після публікації The Atlantic Волц залишався на посаді. Деякі чиновники чекають зручного моменту для його звільнення.

"Він піде за кілька тижнів", - прогнозує джерело.

Венс у п’ятницю залучив Волца до поїздки в Гренландію. "Якщо ви думаєте, що змусите президента звільнити когось, то ні", - заявив він.

Скандал поступово вщухає, а фокус зміщується на тарифи Трампа та вибори. Проте у Білому домі вважають, що Волц втратив довіру. Його відмова брати відповідальність за інцидент викликала додаткове обурення.

Деякі посадовці розчаровані, що Волц не запропонував відставку. Одне з джерел заявило:

"Коли ти стаєш проблемою для керівника, ти йдеш".

Вважається, що Волц надто амбіційний, намагається нав’язати себе Трампу і не проявляє належної поваги до Вайлс.

У 2017 році Трамп піддався тиску і звільнив Майкла Флінна, про що згодом шкодував. Цього разу він уникає повторення помилки, але Волц залишається під загрозою. "Його надздібність - не реагувати на пресу. Але наступного разу це його може не врятувати", - каже джерело.

Скандал із секретним чатом керівників США у Signal

Як писав УНІАН, нещодавно у США розгорівся скандал, пов'язаний із випадковим додаванням журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга до секретного групового чату в месенджері Signal. У цьому чаті високопосадовці адміністрації президента Дональда Трампа обговорювали деталі військових ударів по єменським повстанцям-хуситам. Серед учасників чату були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші ключові фігури. Вони обговорювали конкретні деталі операції, включаючи типи озброєння, цілі та час атак.​

Після того, як The Atlantic опублікував витримки з переговорів у чаті, адміністрацію Трампа накрило хвилею критики через використання несертифікованих месенджерів для обговорення чутливих питань національної безпеки. Демократи та експерти з безпеки висловили занепокоєння щодо можливого витоку секретної інформації та порушення протоколів безпеки.

Міністр оборони Піт Гегсет заперечив, що в чаті обговорювалися засекречені дані, стверджуючи, що критичні деталі, такі як імена та точні локації, були опущені. Президент Трамп назвав інцидент "незначним збоєм" і висловив довіру до своїх радників, незважаючи на заклики до відставки деяких посадовців.​

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