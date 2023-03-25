Цей крок спрямований на протидію зростаючій загрозі з боку Росії,

Командувачі ВПС Швеція, Норвегії, Фінляндії та Данії підписали лист про наміри щодо створення об'єднаної протиповітряної оборони (ППО) північних країн.

Цей крок спрямований на протидію зростаючій загрозі з боку Росії, передає Reuters. У ВПС країн заявили, що хочуть діяти спільно, на основі існуючого співробітництва в рамках НАТО.

Командувач ВПС Данії генерал-майор Ян Дам заявив, що ініціатива інтегрувати Військово-повітряні сили виникла після вторгнення РФ в Україну. "Наш об'єднаний повітряний флот за розмірами буде порівнюваний з силами ВПС великої європейської країни", - сказав Дам.

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"Ми хочемо об'єднати спостереження за повітряним простором, і мати можливість використовувати радіолокаційні дані з систем спостереження один одного", - сказав Дам. - Сьогодні ми цього не робимо".

Повітряний флот скандинавських країн

В даний час у Норвегії є 57 винищувачів F-16 і 37 винищувачів F-35. Країна вже замовила додатково 15 винищувачів F-35. У Фінляндії є 62 винищувачі-бомбардувальники F/A-18 Hornet і вона замовила 64 винищувачі F-35. У Данії є 58 винищувачів F-16, і вона замовила додатково 27 винищувачів F-35. Шведські ВПС мають більш, ніж 90 винищувачами Gripens.

Нагадаємо, навесні 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО, але процес загальмувався через позицію Туреччини та Угорщини. Тільки ці дві країни ще не ратифікували вступ Швеції та Фінляндії.

Посилення західних країн

Через вторгнення РФ в Україну західні країни звернули пильну увагу на свою оборону. Так, ряд європейських країн заявили, що значно збільшать витрати на оборону і освіжать арсенали. При цьому США направили до Польщі своїх військових, які будуть там знаходиться постійно.

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