Єнс Столтенберг заявив, що Путін веде війну на виснаження, і країни Заходу повинні бути готовими підтримати Україну в затяжній війні.

Розшукуваний за воєнні злочини президент РФ Володимир Путін веде "війну на виснаження" і не планує миру в Україні. Тому Заходу необхідно підготуватися до постачання військової допомоги Києву протягом тривалого часу.

Про це попередив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Guardian. Він зазначив, що члени НАТО на наступному саміті Альянсу в литовській столиці Вільнюсі мають домовитися витрачати як мінімум 2% ВВП на оборону.

За словами Столтенберга, запеклі бої, які в даний час відбуваються навколо Бахмута, демонструють, що Росія готова "кинути ще тисячі й тисячі солдатів, понести багато втрат заради мінімальної вигоди".

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"Президент Путін не планує миру, він планує нову війну. Росія нарощує військово-промислове виробництво і звертається до авторитарних режимів, таких як Іран або Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші західні держави повинні бути готові підтримувати Україну зброєю, боєприпасами і запчастинами протягом тривалого часу. "Потреба залишиться, тому що це війна на виснаження; мова йде про промислові потужності для надання підтримки", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що в даний час бойові дії були настільки інтенсивними, що Україна використовувала артилерійські снаряди - 4-7 тисяч на день проти 20 тисяч у Росії - випереджаючи західні виробництва. "Поточні темпи витрачання боєприпасів вище нинішніх темпів виробництва", - сказав Столтенберг.

Військова допомога Україні

Раніше цього тижня члени ЄС погодилися поставити Україні мільйон боєприпасів, яких вистачить приблизно на шість місяців. Нагадаємо, 18 країн підписали проектну угоду Європейського оборонного агентства для спільних закупівель боєприпасів з метою надання допомоги Україні та поповнення національних запасів країн-членів ЄС. Але Столтенберг хоче, щоб члени НАТО були готові витратити більше, щоб запобігти вторгненню Росії.

У річному звіті НАТО, опублікованому у вівторок, повідомляється, що тільки сім із 30 держав-членів - США, Велика Британія, Польща, Греція і країни Балтії - виконали цільовий показник видатків на оборону у розмірі 2% від ВВП у 2022 році. Франція (1,89%) і Німеччина (1,49%) не виправдали очікувань, хоча обидві країни взяли на себе зобов'язання щодо збільшення витрат.

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