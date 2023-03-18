Швеція дотримується і буде дотримуватися меморандуму, укладеного між країнами.

Швеція все ще впевнена, що приєднається до альянсу НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Тобіас Більстрем, незважаючи на рішення Туреччини просунутися вперед, ратифікувавши заявку Фінляндії в НАТО, пише The Guardian.

"Це питання того, коли Швеція стане членом, а не якщо. З точки зору нашої безпеки зараз наше становище краще, ніж коли ми подали заявку на членство в НАТО", - сказав Біллстрем.

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Він сказав, що роздільна ратифікація Анкарою заявок Фінляндії та Швеції була "подією, якої ми не хотіли, але до якої ми готові".

"Ми дотримуємося і будемо дотримуватися меморандуму, укладеного між нашими трьома країнами. Йдеться про те, коли Швеція стане членом, а не про нашу безпеку. Зараз ми в ще більшій безпеці, ніж до подачі заявки на членство в НАТО", - додав він.

Заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО - деталі

Ці дві скандинавські країни подали заявку в НАТО синхронно після нападу Росії на Україну: 28 з 30 членів Альянсу ратифікували їх заявки. Туреччина виступила проти приєднання цих країн до НАТО, тому що вони нібито надають притулок курдам і туркам, обвинуваченим у сепаратистській діяльності.

Депутати від правлячої партії Угорщини хочуть відкласти засідання парламенту наступного тижня. Таке рішення призведе до затримки в ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

17 березня президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що парламент почне затвердження заявки Фінляндії на вступ в НАТО.