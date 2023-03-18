Швеція все ще впевнена, що приєднається до альянсу НАТО.
Про це заявив міністр закордонних справ Тобіас Більстрем, незважаючи на рішення Туреччини просунутися вперед, ратифікувавши заявку Фінляндії в НАТО, пише The Guardian.
"Це питання того, коли Швеція стане членом, а не якщо. З точки зору нашої безпеки зараз наше становище краще, ніж коли ми подали заявку на членство в НАТО", - сказав Біллстрем.
Він сказав, що роздільна ратифікація Анкарою заявок Фінляндії та Швеції була "подією, якої ми не хотіли, але до якої ми готові".
"Ми дотримуємося і будемо дотримуватися меморандуму, укладеного між нашими трьома країнами. Йдеться про те, коли Швеція стане членом, а не про нашу безпеку. Зараз ми в ще більшій безпеці, ніж до подачі заявки на членство в НАТО", - додав він.
Заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО - деталі
Ці дві скандинавські країни подали заявку в НАТО синхронно після нападу Росії на Україну: 28 з 30 членів Альянсу ратифікували їх заявки. Туреччина виступила проти приєднання цих країн до НАТО, тому що вони нібито надають притулок курдам і туркам, обвинуваченим у сепаратистській діяльності.
Депутати від правлячої партії Угорщини хочуть відкласти засідання парламенту наступного тижня. Таке рішення призведе до затримки в ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.
17 березня президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що парламент почне затвердження заявки Фінляндії на вступ в НАТО.