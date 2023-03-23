Принц Вільям здійснив таємну поїздку до Польщі, щоб "особисто подякувати" польським та британським військам, які підтримують Україну.
Як повідомляє Sky news, принц Уельський відвідав військову базу в Жешуві, всього в 60 милях від українського кордону. З міркувань безпеки візит тримався в таємниці, поки принц не покинув об'єкт.
Принц Вільям зустрівся з Міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і військовослужбовцями Польських територіальних сил оборони, щоб докладніше дізнатися про підтримку, яку вони надають Україні, високо оцінивши їх "рішучість захищати наші спільні свободи".
"Ви відкрили свої серця так само, як і свої будинки", - сказав принц.
Він також зустрівся з британськими військовими, дислокованими в цьому районі, і запитав про їхній досвід роботи в Польщі та підтримку України.
Принц Вільям також поїхав до польської столиці Варшави та центру розміщення, який допомагає українським родинам, які втекли від війни. У центрі живуть 300 українських жінок і дітей.
У рамках дводенної поїздки до Польщі принц Вільям зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою в президентському палаці, щоб засвідчити "глибокі відносини" між двома країнами.
Нагадаємо, в лютому король Великобританії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського в Букінгемському палаці під час його несподіваного візиту до Великобританії.
Військова база Жешув
Військова база у місті Жешув стала логістичними воротами в Україну. Саме сюди надходить велика частина західної зброї перед відправкою через кордон в Україну. З початку російського вторгнення через базу пройшли мільярди фунтів зброї і боєприпасів.