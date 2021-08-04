Чоловік обіймає посаду з 2011 року.

Розслідування щодо губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підтвердило, що він сексуально домагався кількох жінок.

Про це пише BBC.

У справі розбиралися декілька місяців, слідчі спілкувалися з майже 200 людьми.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що губернатор здійснював небажані дотики та висловлював образливі коментарі.

Читайте такожБіля входу в Пентагон відкрили стрілянину, є поранені"Незалежне розслідування дійшло висновку, що губернатор Ендрю Куомо сексуально домагався кількох жінок і тим самим порушував федеральні закони та закони штату", - сказала Джеймс.

Постраждалі жінки заявляли, що він їх мацав, цілував та садили собі на коліна.

Також Куомо звинувачували в тому, що він нібито засунув руки під блузку помічниці та провів пальцем по шиї працівниці охорони. Він усі звинувачення відкидав.

Губернатора Нью-Йорка звинуватили в домаганнях

Раніше екс-чиновниця Ліндсі Бойлен заявила, що в період з 2016 по 2018 рік Куомо робив неоднозначно коментарі в її сторону, пропонував зіграти в покер на роздягання, міг несподівано поцілувати її або торкнутись нижньої частини її спини чи ніг.

Потім зі звинуваченнями виступила інша колишня помічниця Куомо - 25-річна Шарлот Беннетт. Жінка розповіла, що той демонстрував до неї неприхований сексуальний інтерес.

Автор: Людмила Жерновська