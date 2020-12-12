Журналіста Рухоллу Зама обвинувачували у розпалюванні ворожнечі під час антиурядових акцій протесту 2017 року, поширенні фейкових новин і шпигунстві на користь розвідслужб Франції та США.

В Ірані за обвинуваченням у розпалюванні ворожнечі під час антиурядових акцій протесту 2017 року стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранське державне телебачення.

"Верховний суд Ірану у вівторок, 8 грудня, підтвердив смертний вирок Заму, який був заарештований у 2019 році після декількох років життя у Франці у статусі біженця, за розпалювання ворожнечі під час антиурядових регіональних протестів наприкінці 2017 року", - сказано в повідомленні.

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Також Зама обвинуватили у скоєнні злочинів проти внутрішньої і зовнішньої безпеки країни, поширенні фейкових новин і сприянні в руйнуванні економічної системи Ірану з 2016 року, а також у шпигунстві на користь розвідслужб Франції та США.

Повідомляється, що Зама був редактором опозиційного порталу AmadNews і власником популярного телеграм-каналу, де оприлюднювались викривальні матеріали про іранських чиновників під час акцій протесту 2017 року.

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Автор: Богдан Слуцький