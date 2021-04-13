На початку березня Мейджор вкусив за руку агента секретної служби.

Німецьку вівчарку Джо Байдена відправлять на додаткове навчання, щоб допомогти їй пристосуватися до життя в Білому домі.

Читайте такожГострів'яни з культу принца Філіпа готуються до прощання зі своїм "богом" (фото)Про це пише NBC з посиланням на прес-секретаря першої леді Джилл Байден.

"Приватне навчання буде проходити у Вашингтоні, округ Колумбія, і, як очікується, триватиме кілька тижнів", - сказав офіційний представник Майкл Ла Роса.

На початку березня Мейджор вкусив за руку агента секретної служби. Він проходив навчання в Делавері, але через кілька тижнів знову напав на одного зі співробітників.

Президент Джо Байден публічно захищав Мейджора, кажучи, що його собака пристосовується до багатьох незнайомих людей на території Білого дому.

Собаки Байдена: що відомо

Улюбленець президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор став першим псом з притулку, який жив у Білому домі.

Раніше стало відомо, що дві німецькі вівчарки, що належать президенту США Джо Байдена і першій леді Джилл Байден, були повернуті в будинок сім'ї Байденів в Делавері після агресивної поведінки в Білому домі.

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Автор: Людмила Жерновська