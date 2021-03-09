За даними журналістів, дві собаки Джо Байдена залишили Білий дім після агресивного інциденту

Дві німецькі вівчарки, що належать президенту США Джо Байдену і першій леді Джилл Байден, були повернуті в будинок сім'ї Байденів в Делавері після агресивної поведінки в Білому домі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два обізнаних джерела.

Собак вирішили відправити з Білого дому після інциденту з вівчаркою на прізвисько Мейджор, якого Байден взяли з притулку для тварин в Делавері в листопаді 2018 року.

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За даними телеканалу, собака вкусив співробітника Служби безпеки Білого дому. Про стан здоров'я потерпілого нічого невідомо.

За даними журналістів трирічний Мейджор неодноразово стрибав і гавкав на співробітників служби безпеки.

Нагадаємо, улюбленець президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор став першим псом з притулку, який жив у Білому домі.

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Автор: УНІАН