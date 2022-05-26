У Держдепі США зазначили, що не збираються знімати санкції у відповідь на порожні обіцянки Росії.

США відкидають пропозиції Росії про скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Про це сказав офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, ми не будемо знімати санкції у відповідь на порожні обіцянки. І раніше ми чули порожні обіцянки від Російської Федерації. Я думаю, у нас є підстави для скептицизму, коли ми чули різні обіцянки і пропозиції з Росії", - сказав Прайс.

Він назвав жахливим, що Росія прагне використовувати продукти харчування та енергію як зброю.

"Якнайшвидше вирішення проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство в усьому світі – це припинення росіянами цієї жорстокої війни, припинення Росією блокади портів України, припинення нападів на зернові елеватори, припинення нападів на судна з зерном", - додав Прайс.

Він відкинув твердження Росії про те, що це санкції проти неї викликали продовольчу кризу, заявивши, що Росія займається дезінформацією.

Як повідомляв УНІАН, президент Сенегалу і голова Африканського союзу Макі Салл домагатиметься від Росії та України розблокування експорту зерна з метою уникнення широкомасштабного голоду. Для цього Салл збирається відвідати Росію і Україну найближчим часом.

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