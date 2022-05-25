За словами представника ГУР МОУ, росіяни, ймовірно, прагнуть закріпитися на захоплених територіях надовго.

Російські окупанти будують третю лінію оборони на захоплених територіях півдня України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає "Крим.Реалії".

За його словами, на першому етапі ворог закріплювався біля стратегічних об'єктів (дамба, ГЕС у Новій Каховці тощо). З початку травня росіяни почали зміцнення своєї оборони.

"Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не перша і не друга, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що (це) окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, воскові індикатори вказують на наміри Росії захопити й утримувати ці території", - заявив Скібіцький.

Він також розповів, що в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей українська розвідка бачить переміщення військ з Криму. На півострів вони йдуть транзитом з РФ.

"І, відповідно, ми бачимо, наскільки потужне зараз розгортає Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України. Тому що по суті (РФ) об'єднала угруповання, яка включає сухопутний, повітряний і морський компонент, оскільки Чорноморський флот (РФ) зараз контролює Азовське море і ту частину Чорного моря, що знаходиться біля Криму, біля тих районів, які захопив ворог. Створено систему управління, систему логістичного забезпечення, все відновлено через залізницю, через повітряний шлях. Активно використовуються захоплені порти, аеродроми безпосередньо в Мелітополі. Це і для базування авіації, і для доставки вантажів. Таким чином противники закріплюються", - розповів Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують свої спроби організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Херсонської області. Всього там створено вже два десятки "комендатур".