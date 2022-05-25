Російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки.

У світі залишилося запасів пшениці на складах близько на 10 тижнів через війну в Україні і через те, що Індія останніми тижнями заборонила експорт пшениці.

Про це заявила експерт з питань продовольчої безпеки, генеральний директор, генеральний директор сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер під час засідання Ради Безпеки ООН.

Війна Росії проти України, за її словами, "підкинула хмизу" цій проблемі.

"Я хочу почати з того, що прямо скажу, що російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Це просто підкинуло хмизу у вогонь, який давно тлів. Криза, яку ми виявили задовго до пандемії COVID-19, засвідчила крихкість наших ланцюжків поставок", - сказала Менкер.

Вона додала, що "навіть якщо війна закінчиться завтра, наша проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом без узгоджених дій".

400 мільйонів людей у всьому світі опинилися у зоні "продовольчих ризиків".

"Сьогоднішні умови гірші, ніж у 2007 і 2008 роках. Важливо відзначити, що наразі спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який коли-небудь бачив світ, в той час як доступ до добрив сильно обмежений, а посуха в регіонах, де вирощують пшеницю, є найбільш екстремальною за останні 20 років. Аналогічні проблеми з запасами також стосуються кукурудзи та інших зернових", - зазначила Менкер.

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію в блокуванні експорту пшениці з України, що Росія категорично заперечувала. Блінкен стверджував, що Москва використовує пшеницю як зброю війни.

За даними CNN, США і Європа працюють над планами з вивезення зерна з України. Канада теж готова допомогти у цьому процесі.

Нещодавно Україна приєдналася до підписання дорожньої карти з продовольчої безпеки та налагодила два сухопутних маршрути для транспортування продукції.

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