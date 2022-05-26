Деякі райони Африки вже відчувають наслідки перебоїв з поставками продовольства з України.

Президент Сенегалу і голова Африканського союзу Макі Салл домагатиметься від Росії і України розблокування експорту зерна з метою уникнення широкомасштабного голоду.

Для цього Салл збирається відвідати Росію і Україну найближчим часом, передає Голос Америки.

Африка страждає від перебоїв з поставками продовольства і різкого зростання цін на основні товари і ризикує отримати "катастрофічні наслідки", якщо ситуація збережеться, сказав Салл.

"Ми зажадали припинення вогню, закінчення війни і випуску всіх продуктів харчування... щоб світ не знав голоду після двох років-19 і майже трьох місяців війни", - сказав Салл.

"Існує безліч ініціатив, що закликають країни, що мають запаси (зерна), звільнити їх... і забезпечити, щоб Росія могла розблокувати експорт зернових з України, а також могла експортувати сама. Така позиція Африки", - підкреслив він.

Якщо блокування поставок продовольства продовжуватиметься і настане голод, сказав Салл, "світ не зможе стримати наслідки, тому що вони будуть масштабними для імміграції".

Також Салл заявив, що відвідає Москву і Київ в якості голови Африканського союзу, який хоче миру в Україні і закликає до діалогу між двома сторонами.

Нагадаємо, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, майже половина з 54 країн Африки залежить від імпорту пшениці з Росії та України.

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